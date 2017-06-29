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Ревизоров от Путина не пустили в челябинские колонии из-за ДадинаСегодня в 15:00

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ФСИН обиделась.

ФСИН России вновь не согласовала президентскому Совету по правам человека посещение пенитенциарных учреждений. На этот раз – в Челябинской области, где федеральные правозащитники с 26 по 28 июня 2017 года провели выездное совещание.

На Южном Урале члены СПЧ посетили ряд социально значимых объектов для проверки соблюдения прав человека. В списке помимо прочего значились СИЗО и исправительные колонии, однако их двери для правозащитников остались закрыты. "ФСИН России вновь не согласовала их посещение членами СПЧ", - сообщается на сайте совета.

Как рассказал "Уралинформбюро" правозащитник Алексей Соколов, скорее всего, конфликт между ФСИН и СПЧ начался после скандала в Карелии в ноябре 2016 года. Сидевши в карельской колонии ИК-7 политактивист Ильдар Дадин на шести листах описал пытки и побои, а затем в подробностях рассказал о них членам президентского Совета.

"Я думаю, после этого им (СПЧ – прим. ред.) просто не могли разрешить посещение челябинских колоний и СИЗО", - заметил Дадин.

Челябинская область стала третьим регионом с начала года, где ФСИН не согласовала правозащитникам посещение пенитенциарных учреждений. Весной им отказали в посещении мест заключения в Удмуртии, в феврале – в Карелии.

Правозащитники называют Челябинскую область одним из сложных регионов в сфере соблюдения прав граждан в системе исполнения наказаний, поэтому "постоянная комиссия Совета по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы не может оставить эти проблемы без внимания".

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