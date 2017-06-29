По подозрению в ДТП со смертельным исходом.

В Челябинске разыскивают 57-летнего Юрия и 32-летнего Александра Юкаевых. Отец и сын подозреваются в совершении ДТП со смертельным исходом и оставлении места происшествия (ст.264 УК РФ).

Вечером 24 июня на улице Зальцмана в поселке Чурилово мотоциклист на высокой скорости допустил опрокидывание байка и скрылся с места аварии, бросив серьезно пострадавшего пассажира. Спустя два дня 33-летний мужчина скончался в больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, Юкаевы могут передвигаться на темном Hyundai Sonata с госномером А682ХК159.

Информацию об автомобиле и мужчинах можно сообщить по телефонам: (351) 728-61-10, 728-61-13, 266-14-14, 265-02-00 или +7-961-795-97-87.