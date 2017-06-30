Которого искали полторы недели.

29 июня 2017 года в районе Когалыма водолазы достали из реки Ингу-Ягун тело 10-летнего мальчика. Ребенка искали полторы недели.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели мальчика.

Школьник пропал 19 июня. Около 16 часов он отправился купаться и не вернулся. Его вещи нашли на берегу. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

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