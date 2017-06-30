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Град лишил челябинских садоводов посадокСегодня в 11:52

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И попал в соцсети.

29 июня 2017 года в Брединском районе прошел град размером с куриное яйцо. Льдины диаметром до 7 сантиметров побили стекла и крыши автомобилей, жилых домов и социальных объектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Многие огородники полностью лишились посадок. На 2 700 гектарах повреждены колосья ячменя, пшеницы и ржи. Без света остался поселок Ясные Поляны.

Южноуральцы делятся в соцсетях фотографиями огромных градин и последствий разгула стихии.


Фото: Наталья Трифонова, "ВКонтакте"


Фото: "Подслушано в Рощино", "ВКонтакте"


Фото: Данил Пирогов, "ВКонтакте"


Фото: Вадим Горбунов, "ВКонтакте"

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области работает межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего. Созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба.

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