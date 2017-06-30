Из-за неосторожного курения.

В ночь на 30 июня 2017 года в Нижневартовске при тушении пожара в садовом товариществе "Безымянное" нашли труп 33-летнего мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, возгорание могло произойти из-за неосторожного курения в дачном доме. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.