Один из них погиб.

Утром 1 июля 2017 года на 330 километре трассы Пермь – Екатеринбург 57-летний водитель ИЖ уснул за рулем, съехал на обочину и сбил двух пешеходов. Мужчины 30 и 23 лет после рабочей смены шли на остановку в сторону Первоуральска.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 30-летний пешеход погиб. Второго пострадавшего увезли в больницу Первоуральска.

Решается вопрос о привлечении водителя ИЖ к уголовной ответственности.