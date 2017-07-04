Во время задержания.

В Артемовском водитель-лихач напал на инспектора ГИБДД. Правоохранитель был вынужден применить оружие - автомобилист получил ранение бедра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ночь на 2 июля 2017 года на перекрестке Чернышова-Первомайской инспектор ГИБДД попытался остановить ВАЗ-2114. Водитель не отреагировал на требование, правоохранители организовали преследование. На улице Терешковой водитель "четырнадцатой" остановился и попытался сбежать. Его догнал 26-летний младший лейтенант. Во время стычки с лихачем, в руках которого был нож, инспектор ГИБДД дважды выстрелил из табельного оружия: один раз в воздух, второй выстрел был произведен по агрессору.

Сотрудника Госавтоинспекции и нарушителя с травмами увезли в больницу.

Позже выяснилось, что дебоширом оказался 22-летний местный житель. Ранее он привлекался к административной ответственности за езду без прав и без ремней безопасности, отсутствие страховки. Кроме того, он подозревается в управлении машиной в состоянии опьянения. Судебное заседание по данному делу пока не состоялось.

Сейчас в отношении лихача возбуждено административное производство еще и по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции).