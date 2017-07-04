В Екатеринбурге разыскивают сбежавших из дома братьев (ФОТО)03 июля в 09:52
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10 и 12 лет.
В Екатеринбурге разыскивают двух братьев – 12-летнего Парвиза и 10-летнего Тимура Платуновых. 24 июня 2017 года мальчики ушли из дома на проспекте Космонавтов.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" пояснили, что дети могут находиться в районе торговых центров города.
Парвиз: 12 лет, рост 145 сантметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую куртку, красную футболку с надписью "СССР" и черные спортивные брюки.
Тимур: 10 лет, рост 140 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую кофту, футболку с оранжевой полосой и синие джинсы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, просят обращаться в отдел полиции №14 Екатеринбурга по телефонам: (343) 356-42-14, 294-14-94 или 02.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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