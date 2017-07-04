Два человека погибли.

1 июля 2017 года в Тобольске на улице Пушкина Hyundai Solaris протаранил остановку и опору ЛЭП. Провода с линии электропередач упали на машину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, иномарка ехала на большой скорости. 36-летний водитель и его пассажир, личность которого не установлена, скончались на месте. Мужчины направлялись на рыбалку.