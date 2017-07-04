В трагедии разбираются следователи.

Утром 3 июля в Тобольске в реке Иртыш обнаружили тело четырехлетнего мальчика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Ребенок пропал днем ранее. Местные жители с детьми отдыхали на берегу реки. Два мальчика четырех и семи лет играли у обрыва. Когда старший отошел к родителям, младший, предположительно, упал в реку. Родители обратились в правоохранительные органы, после чего были организованы поиски.

Сейчас по факту случившегося следователи проводят проверку.