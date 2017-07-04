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Челябинка оказалась погребенной заживо03 июля в 13:16

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Во дворе дома.

В Челябинске в поселке Першино 46-летняя женщина оказалась погребенной заживо.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре городской службы спасения, трагедия произошла 2 июля 2017 года во дворе одного из частных домов. Женщина спустилась в двухметровую траншею за лопатой, в это время ее и засыпало землей. Прибывшие на место спасатели извлекли труп.

По данному факту правоохранители проводят проверку .

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