Во дворе дома.

В Челябинске в поселке Першино 46-летняя женщина оказалась погребенной заживо.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре городской службы спасения, трагедия произошла 2 июля 2017 года во дворе одного из частных домов. Женщина спустилась в двухметровую траншею за лопатой, в это время ее и засыпало землей. Прибывшие на место спасатели извлекли труп.

По данному факту правоохранители проводят проверку .