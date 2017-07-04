Из Челябинской области.

Вечером 1 июля 2017 года в Лазурном карьере под Нижним Тагилом погиб 43-летний дайвер из Челябинской области.

"Мужчина не был профессиональным дайвером, это было его хобби. Он погрузился на глубину 20-30 метров, и ему стало плохо. Товарищи подняли его наверх, начали оказывать помощь, вызвали скорую. Но мужчина скончался до приезда врачей. Сейчас проводится доследственная проверка", - рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.