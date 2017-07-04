Двое пострадавших.

Утром 3 июля 2017 года в Челябинске на перекрестке улиц Воровского - Доватора столкнулись ВАЗ-2112 и маршрутка. От удара последняя опрокинулась на бок. Фото и видео с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, пострадали водитель и пассажир "двенадцатой". В маршрутке пассажиров не было, водитель не пострадал.

В отделении пропаганды городской ГИБДД не смогли дать оперативный комментарий "Уралинформбюро".

Фото: Алексей Толстолуцких | vk.com