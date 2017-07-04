Их госпитализировали.

Поздним вечером 2 июля 2017 года в поселке Гари 34-летний водитель Volvo S60 сбил двух 18-летних девушек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, несмотря на наличие тротуара, девушки шли по проезжей части навстречу транспорту. Обеих госпитализировали в больницу Серова.

Выяснилось также, что водитель иномарки был пьян.