Всех госпитализировали.

Утром 2 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Белинского лоб в лоб столкнулись Hyundai Elantra и автобус Hyundai County Kuzbass. От удара легковушка отлетела на светофор.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал 33-летний водитель Hyundai Elantra. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами ребер.

Также пострадали три пассажирки автобуса. Их доставили в больницу с травмами головы и переломами.