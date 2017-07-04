Его отремонтировали год назад.

3 июля в Пермском крае водой снесло автомобильный мост через реку Елковка. Инцидент произошел около села Кривец в Ильинском районе. Из-за обильных осадков река вышла из берегов и смыла около 10 метров конструкции, передает "Уралинформбюро".

Фото последствий выложили в соцсети местные жители. По их словам, мост и дорогу ремонтировали в прошлом году. Как сообщает краевое МЧС, 3 июля дожди в регионе продолжатся.