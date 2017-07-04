Погибли 2 человека.

Днем 3 июля 2017 года в Пермском крае на трассе Краснокамск - Нытва столкнулись фура и две легковушки. Фото и видео с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

На кадрах видно, как большегруз завалился на бок, а одну из легковушек разорвало на части. По предварительным данным, погибли два человека.

Получить оперативный комментарий в краевом УГИБДД "Уралинформбюро" не удалось - на звонки никто не отвечает.

Фото: ЧП ДТП Пермь | vk.com