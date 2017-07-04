Выпав с 5 этажа.

3 июля в больнице Челябинска скончался трехлетний ребенок. Мальчика доставили в медучреждение с серьезными травмами после падения с пятого этажа. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла в одном из домов в Металлургическом районе. Мальчик остался без внимания взрослых, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. По данному факту следователи проводят проверку.

В конце июня в Челябинске произошел аналогичный случай. Двухлетний ребенок разбился, выпав из окна 9 этажа.

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