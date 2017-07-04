И столбы.

Днем 3 июля 2017 года по Тюмени пронесся ураган с грозой. Мощные порывы как спички ломали старые деревья, валили столбы и даже вырвали из земли остановочный павильон. Фотографии последствий буйства стихии заполнили соцсети, передает "Уралинформбюро".



Фото: Даниил Любимов, "ВКонтакте"

Сломанное дерево повалило столб, оставив без света детский сад "Колокольчик".



Фото: Ольга Юртова, "ВКонтакте"

Поваленные ветром на провода тополя "утянули" за собой электросетевую опору.



Фото: "Инцидент/Тюмень", "ВКонтакте"

Из-за стены дождя невозможно было разглядеть даже здания напротив.



Фото: Анита Мельникова, "ВКонтакте"

Стоит отметить, что грозы с сильным ветром еще не скоро покинут УрФО. На 4 июля объявлено очередное штормовое предупреждение.