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В Тюмени ураган повалил остановку03 июля в 20:05

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И столбы.

Днем 3 июля 2017 года по Тюмени пронесся ураган с грозой. Мощные порывы как спички ломали старые деревья, валили столбы и даже вырвали из земли остановочный павильон. Фотографии последствий буйства стихии заполнили соцсети, передает "Уралинформбюро".


Фото: Даниил Любимов, "ВКонтакте"

Сломанное дерево повалило столб, оставив без света детский сад "Колокольчик".


Фото: Ольга Юртова, "ВКонтакте"

Поваленные ветром на провода тополя "утянули" за собой электросетевую опору.


Фото: "Инцидент/Тюмень", "ВКонтакте"

Из-за стены дождя невозможно было разглядеть даже здания напротив.


Фото: Анита Мельникова, "ВКонтакте"

Стоит отметить, что грозы с сильным ветром еще не скоро покинут УрФО. На 4 июля объявлено очередное штормовое предупреждение.

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