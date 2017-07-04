Троих госпитализировали.

3 июля 2017 года в Каменске-Уральском на улице Карла Маркса произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 32-летний водитель грузовой "ГАЗели". При перестроении он не учел габариты своей машины и врезался в попутный грузовик Volvo. От удара "ГАЗель" отлетела на встречку и протаранила Chevrolet Lacetti.

Виновника аварии госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом бедра со смещением. Его 50-летнего пассажира доставили в больницу с закрытым переломом бедра и открытой раной кисти. 24-летний водитель Chevrolet получил многочисленные ушибы, а его 23-летнюю пассажирку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом позвонка и крестца.