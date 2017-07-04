Спасая друг друга.

1 июля 2017 года в селе Абатском утонули 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

"Река Китерня разлилась, и образовался небольшой водоем. Дети играли около него и решили искупаться. Оба утонули. Были очевидцы - другие дети, они рассказали о случившемся взрослым", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По неофициальным данным, когда мальчик начал тонуть, девочка бросилась ему на помощь, но спастись младшеклассники не смогли.