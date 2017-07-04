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В ЯНАО на Обской губе произошел массовый мор рыбыСегодня в 11:03

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Большого улова не будет.

Мертвая рыба усеяла берега Обской губы на Ямале. Специалисты сравнивают произошедшее с ЧП 2007 года, когда погибло 9,6 тысячи тонн рыбы.

Причиной замора могло стать резкое уменьшение растворенного в воде кислорода, рассказал "Уралинформбюро" начальник отдела эколого-сырьевых исследований научно-производственного центра "Госрыбцентр" Андрей Матковский. По его словам, заморный фронт продвинулся вглубь губы из-за мощного раннего паводка в верховьях Оби и поздней весны на севере. "Если бы весна пришла туда пораньше, произошло бы освежение за счет тундровых речек. Но в этом году такого не случилось", - уточнил он.

Экокатастрофа может носить и техногенный характер, считает специалист. "Содержание кислорода снижается в результате загрязнений, которые периодически встречаются на Обской губе. В этом году в программе нет государственного мониторинга, а ведь эти водоемы требуют повышенного внимания, потому что северные экосистемы очень ранимы и долго восстанавливаются", - сетует Матковский.

Обская губа – это гигантский рыбопитомник. Мощный мор рыбы в этом году чреват тем, что у рыбаков снизятся уловы на ближайшие несколько лет, предупредил эксперт.

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