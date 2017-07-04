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На Южном Урале нашли тело седьмого погибшего на озере МаксимкаСегодня в 10:35

  • Текст

Поиски завершены.

Спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего на озере Максимка в Чесменском районе. Поисково-спасательная операция завершена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП произошло 2 июля 2017 года. На алюминиевой лодке плыли 9 человек, включая детей. На них не было спасательных жилетов. В 50-100 метрах от берега лодка перевернулась из-за перегруза. Выплыть смогли только четверо.

На помощь тонущим кинулись двое мужчин, находившихся на берегу, однако и они утонули. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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