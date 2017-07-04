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Пермяк поджег себя и свою матьСегодня в 12:49

  • Текст

Он был пьян.

В Прикамье 33-летний местный житель случайно поджег себя и свою 58-летнюю мать.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, мужчина был пьян. Он открыл вентиль газового баллона, а когда закрыл, чиркнул спичкой. Произошла вспышка газа, в результате которой родственники получили ожоги.

Пожара в доме не случилось - женщина сама потушила одежду и вызвала скорую помощь.

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