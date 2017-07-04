Он был пьян.

В Прикамье 33-летний местный житель случайно поджег себя и свою 58-летнюю мать.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, мужчина был пьян. Он открыл вентиль газового баллона, а когда закрыл, чиркнул спичкой. Произошла вспышка газа, в результате которой родственники получили ожоги.

Пожара в доме не случилось - женщина сама потушила одежду и вызвала скорую помощь.