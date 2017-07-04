Из-за коммунальной аварии.

4 июля 2017 года в Екатеринбурге на Уралмаше произошла коммунальная авария - без воды остались десятки домов и ГКБ №14.

В пресс-службе МУП "Водоканал" "Уралинформбюро" пояснили, что это связано с повреждением задвижки на насосной станции, расположенной на улице Лукиных.

"Сейчас с этой насосной станции поступает ограниченный объем холодной воды, поэтому часть домов на Машиностроителей, 40 лет Октября и Донбасской остаются на пониженном давлении", - отметили в пресс-службе.

Для соцобъектов организован подвоз воды. Ориентировочно аварию устранят сегодня вечером.