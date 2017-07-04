Сын остался сиротой.

3 июля в Тюмени у многоэтажки по улице Олимпийской, 42 обнаружили тело 32-летнего мужчины. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР. В квартире погибшего в соседнем доме следователи нашли труп его 25-летней бывшей жены с колото-резанными ранами.

Как пишут в соцсетях соседи бывших супругов, перед самоубийством мужчина отправился гулять с 4-летним сыном. Он оставил мальчика у подъезда и зашел в многоэтажку, у которой его и обнаружили впоследствии.

Тюменские следователи уже возбудили уголовное тело по статье "Убийство", устанавливается причастность погибшего к убийству бывшей жены.