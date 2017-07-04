В пруду.

В деревне Дубовой (Чайковский район) в пруду утонул 9-летний мальчик, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ребенок ловил рыбу, взрослых рядом не было. Спустя некоторое время он оказался в воде. Тело мальчика подняли на поверхность родственники. Сейчас проводится доследственная проверка.

Следует напомнить, что в минувшие выходные в Челябинской области перевернулась лодка, в которой находилось 9 человек, включая детей. Спастись смогли только четверо. На помощь тонущим кинулись двое мужчин, находившихся на берегу. К сожалению, добровольные спасатели тоже погибли.

В Тюменской области 1 июля утонули 9-летняя девочка и 8-летний мальчик, играющие на берегу реки.

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