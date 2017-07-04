Виновным грозит лишение свободы.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после гибели работника Серовского завода ферросплавов.

Трагедия случилась 22 апреля 2017 года в цехе шихтоподготовки. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, на предприятии использовались неисправные бункерные решетки. Из-за этого нога рабочего застряла в одной из ячеек решетки, и он не смог отойти в сторону при движении саморазгружающейся тележки.

Виновным лицам грозит до 4 лет лишения свободы.