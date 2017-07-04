Его ждет суд.

В Свердловский райсуд Перми направлено уголовное дело в отношении диспетчера городской службы спасения. Он обвиняется в оставлении человека в опасности.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в марте 2016 года в единую диспетчерскую службу поступил вызов от мужчины, который попросил забрать его с улицы. Он сообщил, что замерз и не может двигаться. На дежурстве в это время находился обвиняемый. Он проигнорировал звонок и не предпринял никаких мер для спасения человека, который в итоге умер от переохлаждения.

Обвиняемому грозит до одного года лишения свободы.