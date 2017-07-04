Он ударился головой.

В Лабытнанги 15-летний подросток впал в кому, покатавшись со сверстником на машине.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 16-летний приятель пострадавшего купил за 15 тысяч рублей ВАЗ-2107 у жителя Салехарда. Он ездил на машине втайне от родителей и прятал ее в лесу.

Вечером 2 июля 2017 года подросток решил покатать друзей. Один из его ровесников запрыгнул на багажник, установленный на крыше "семерки". При резком торможении он не удержался и упал на дорогу, ударившись головой об асфальт. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас полицейские выясняют, кто продал машину подростку. Родители школьников и юный водитель привлечены к административной ответственности.