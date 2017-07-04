Во время непогоды.

Екатеринбуржец отсудил у управляющей компании 95 тысяч рублей за упавшее на Subaru Forester дерево.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда, инцидент произошел в июле 2016 года на улице Донбасской, где мужчина припарковал свою иномарку. Через некоторое время в районе разыгралась непогода. Стоявшее рядом с машиной дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло. Subaru получила серьезные механические повреждения.

Ремонт обошелся владельцу в 131 тысячу рублей. Мужчина обратился с иском о возмещении ущерба к ЗАО "Орджоникидзевская УЖК". Районный суд оценил ущерб в 95 тысяч рублей. Облсуд поддержал это решение.