В Екатеринбурге в подвале дома нашли труп04 июля в 20:05
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Он пролежал несколько дней.
4 июля 2017 года в Екатеринбурге жильцы дома на Таганской нашли в подвале труп мужчины. Он пролежал там несколько дней.
Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, это бомж. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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