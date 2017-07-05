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Знаменитый утренний туман забил КольцовоСегодня в 08:30

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Пассажирами задержанных рейсов.

Вылет более двух десятков рейсов из аэропорта Кольцово задержан. Как пояснили "Уралинформбюро" в авиагавани, причиной стал туман, окутавший утром 5 июля южную часть Екатеринбурга.

"Давно не было такого туманища! В Екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за "нулевой" видимости произошла массовая задержка рейсов. Люди размещаются прямо на полу. На утренних рейсах, как правило, многие летят через Москву с пересадкой, что существенно затрудняет их дальнейшие путешествие. Но других вариантов все равно нет. Нужно подождать", - отметил на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников.


Фото: Алексей Коробейников, facebook.com

Помимо задержки ряда рейсов был отменен совмещенный рейс Chezh Airlines и "Уральских авиалиний" в Прагу.

Несколько самолетов, летевших в уральскую столицу, были направлены пережидать туман в Челябинск. В настоящее время они поднимаются в воздух.

Также были задействованы другие уральские аэропорты – например, в Перми "отсиживался" самолет, следовавший рейсом Салоники (Греция) - Екатеринбург. Сейчас он идет на посадку в Кольцово. В столице Прикамья пережидал неблагоприятные погодные условия и рейс авиакомпании Red Wings из Антальи, задержка которого оказалась самой значительной – порядка 8 часов. Остальные самолеты задержались в среднем на 3-4 часа.

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