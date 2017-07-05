Решается вопрос о возбуждении дела.

4 июля 2017 года в Екатеринбурге около Театра драмы посетительница аттракциона свободного падения упала с высоты 3,5 метра.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, во время прыжка девушка испугалась и схватилась за поручень. В итоге траектория падения изменилась и екатеринбурженка упала мимо специальной аэроподушки. Ее доставили в больницу с травмами.

Следователи организовали проверку. Будет проведена судмедэкспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.