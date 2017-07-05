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В Прикамье ливни обрушили две дорогиСегодня в 09:54

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Чиновники ищут деньги на их восстановление.

В Ильинском районе Прикамья из-за ливней размыло две дороги. На их восстановление нужны огромные деньги, утверждает глава Сретенского сельского поселения Сергей Соловьев.

3 июля 2017 года рухнул участок трассы Сретенское - Рождественское в районе деревни Елковщина. Как сообщил "Уралинформбюро" Соловьев, полотно находится на балансе краевых властей. Сейчас оно ремонтируется. Пока движение по отрезку невозможно.

Утром 4 июля ливни разрушили мост через реку Кет. К 1.00 5 июля рабочие организовали там "времянку". Движение по участку сразу запустили. Сейчас местные чиновники ищут средства на восстановление трассы районного значения.

Ранее по теме:
В Прикамье смыло мост через реку

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