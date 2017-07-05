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На Южном Урале сироту поселили в развалюхуСегодня в 10:12

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С "поехавшими" стенами.

Власти Усть-Катава предоставили сироте для проживания полуразрушенный дом. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, у строения нарушена несущая способность фундамента и стен. Оно промерзает в холодный период, а летом промокает из-за дождей. Проводить капитальный ремонт здания нецелесообразно.

Прокуроры направляли материалы проверок по данному факту следователям, но те несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

Сейчас его все-таки завели - по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, прокуроры через суд добились расторжения договора найма и обязали предоставить сироте благоустроенное жилье.

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