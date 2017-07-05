Его ищут второй день.

В Кудымкарском районе ищут 10-летнего Михаила Зубова. Днем 4 июля 2017 года мальчик ушел с отцом собирать грибы и не вернулся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, школьник заблудился. Однако рассматриваются и другие версии случившегося. В поисках участвуют следователи-криминалисты, полицейские и волонтеры.

Рост ребенка около 130 сантиметров, он худощавого телосложения. У мальчика светло-русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения он был одет в темно-зеленую вязаную кофту на молнии, серо-синюю полосатую футболку, темно-синие брюки от школьной формы. На ногах у него были голубые сапоги, на голове - синяя бейсболка. При себе у мальчика было пластмассовое ведро и нож с красной ручкой.