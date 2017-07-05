Он не был привит.

В Курганской области от клещевого энцефалита скончался первый в этом сезоне человек, сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении Роспотребнадзора. Он не был привит.

Всего с начала активности клещей на территории Зауралья от укусов членистоногих пострадали 2736 человек. Диагноз "клещевой вирусный энцефалит" подтвердился у 9 человек, в том числе у одного ребенка, "клещевой боррелиоз" - у пятерых.

Стоит отметить, что нынешним летом после укусов клещей умерли двое свердловчан, которые также не были привиты.