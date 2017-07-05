Пострадал один человек.

Днем 4 июля 2017 года на 75 километре трассы Челябинск - Троицк лоб в лоб столкнулись самосвал Howo и грузовик Volvo.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 38-летний водитель самосвала. От удара Volvo, перевозивший мешки с луком, упал на бок. За грузовиком ехала легковушка. Уходя от столкновения, водитель авто съехал в кювет.

Виновника аварии госпитализировали.