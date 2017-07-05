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В Австрии 7 тысяч кур блокировали автомагистральСегодня в 13:17

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Пернатые вывалились из грузовика.

В северной части Австрии на трассу из раскрывшихся дверей грузовика выпали десятки ящиков с живыми курами. Всего на свободу "вырвались" 7 000 птиц, сообщают местные СМИ.

Из-за инцидента оказалось заблокировано скоростное шоссе А1 в сторону Вены - ящики с мертвыми и ранеными птицами разлетелись на 160-метровом участке дороги.

Часть кур выжила, чтобы собрать разбежавшихся птиц, вызвали сотрудников экстренных служб, передает "Уралинформбюро".

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