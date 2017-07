Пернатые вывалились из грузовика.

В северной части Австрии на трассу из раскрывшихся дверей грузовика выпали десятки ящиков с живыми курами. Всего на свободу "вырвались" 7 000 птиц, сообщают местные СМИ.

Из-за инцидента оказалось заблокировано скоростное шоссе А1 в сторону Вены - ящики с мертвыми и ранеными птицами разлетелись на 160-метровом участке дороги.

Часть кур выжила, чтобы собрать разбежавшихся птиц, вызвали сотрудников экстренных служб, передает "Уралинформбюро".

Why did 7,000 chickens cross the Austrian motorway? Workers remove thousands of birds blocking a busy road pic.twitter.com/In3Iz6ywy6