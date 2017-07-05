С гранатой.

В селе Грязновском (ГО Богданович) в ВАЗе нашли труп начальника пожарного поста. Он свел счеты с жизнью. Поспешившие на помощь соседи увидели рядом с телом гранату и вызвали полицию.

"Трагедия произошла днем 4 июля. Проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются родственники погибшего и очевидцы. Граната оказалась муляжом. Приоритетная версия случившегося - суицид. Сейчас выясняются причины, толкнувшие мужчину на этот шаг", - рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.