Не доехал домой.

Утром 5 июля 2017 года на 2 километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и грузовик Iveco.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу при обгоне выехал водитель легковушки. Он скончался на месте.

Установлено, что погибший возвращался с работы из села Благодатное (Североуральский район) домой в Новосибирскую область.