Один человек погиб.

6 июля в 03.40 на 190 километре трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись "Нива" и Peugeot Boxer.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, 61-летний водитель отечественного авто выехал на встречку. В результате ДТП он погиб.

Пострадали три пассажирки зарубежного минивэна, направлявшиеся в Екатеринбург на рынок за товаром. Женщин госпитализировали в больницу Ачита.