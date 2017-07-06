На югорской трассе в лобовом ДТП пострадали 2 человекаСегодня в 08:38
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Столкнулись ВАЗ и Hyundai.
Вечером 5 июля 2017 года на 596 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район) лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Hyundai Solaris.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, на встречную полосу выехал 50-летний водитель отечественной легковушки. От удара Hyundai вылетел в кювет, а переднюю часть ВАЗа смяло.
Оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
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