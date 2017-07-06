Он получил 2,5 года "сверху".

Челябинский облсуд ужесточил наказание 47-летнему бизнесмену Евгению Воргуданову, по вине которого в ДТП погибли 4 человека. Он проведет в колонии общего режима 8,5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Страшная авария произошла в ночь на 29 октября 2016 года в Челябинске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы. Пьяный Воргуданов пролетел на своем Mercedes S500 на красный свет и протаранил такси. Водитель ВАЗ-2115 и три его пассажирки в возрасте от 25 до 28 лет скончались на месте.

В начале мая 2017 года Курчатовский райсуд приговорил Воргуданова к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы. Вердикт обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения.

Следует добавить, что бизнесмен также должен выплатить семьям скончавшихся 10 миллионов рублей в качестве компенсации.



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