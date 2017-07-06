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Непогода обесточила более 60 населенных пунктов ПрикамьяСегодня в 09:43

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На устранение повреждений брошено свыше 100 человек.

Из-за непогоды в Прикамье остались без света около 15,6 тысячи человек, проживающих в более чем 60 населенных пунктах. Речь идет о Перми, а также об Усольском, Карагайском, Нытвенском, Ильинском, Октябрьском, Чусовском, Кудымкарском и Юсьвинском районах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Пермэнерго, с 4.30 6 июля на предприятии введен особый режим работы. На устранение повреждений брошено порядка 100 человек, задействовано около 30 единиц техники.

"Основные причины отключений - это ветки на проводах, обрывы проводов, где-то сломлены опоры. Если погода не преподнесет новых сюрпризов, то в первой половине дня большую часть ночных повреждений мы ликвидируем", - пояснили в пресс-службе компании.

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