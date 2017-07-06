Энергетики перешли на особый режим.

Около 2,6 тысяч жителей 10 населенных пунктов Свердловской области 6 июля остались без света из-за непогоды. "Нарушения зафиксированы в Сысертском, Белоярском, Горноуральском, Невьянском и Асбестовском городских округах", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

Там добавили, что предприятие переведено на особый режим работы. Энергетики работают круглосуточно.