Из-за неосторожного курения.

В ночь на 6 июля 2017 года в Большесосновском районе при тушении пожара обнаружили труп мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании дома на улице Подгорной поступило в 02.43. Огонь охватил 25 "квадратов". По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Погиб 66-летний хозяин дома.