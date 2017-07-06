На перекрестке.

Днем 6 июля 2017 года в Челябинске на перекрестке улиц Мебельной и Новосельской ЗИЛ, груженый отсевом, провалился под землю.

Очевидцы выложили снимки с места происшествия в Сеть. На них видно, что автомобиль застрял в глубокой яме задним колесом, передает "Уралинформбюро".

Местные жители шутят, что так в столице Южного Урала строят метро. "Новая будущая станция челябинского метро! Название станции - "Плавающий асфальт", - прокомментировал происшествие челябинец Сергей Тихомиров.