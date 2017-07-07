И выжила.

6 июня 2017 года в Тюмени женщина выпала из окна 6 этажа дома, расположенного на Московском тракте. Она выжила. Сейчас пострадавшая находится в больнице с множественными травмами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, по данному факту проводится проверка.